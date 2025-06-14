В преддверии праздника: врачи Новосибирска получили заслуженные награды

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 15 июня, в Новосибирске состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей сферы здравоохранения. Врачи, медсестры и организаторы здравоохранения со всей области получили заслуженные награды за свой профессиональный труд.

Губернатор Андрей Травников выразил глубокую признательность медицинским работникам за их самоотверженный труд, подчеркнув, что именно благодаря их усилиям растет авторитет новосибирской медицины. Он отметил важность как плановой работы, так и оперативного реагирования в экстренных ситуациях, с которыми медикам приходилось сталкиваться в последние годы.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив акцентировал внимание на ключевой роли медицинских работников в жизни каждого человека, подчеркнув, что современное оборудование в новых поликлиниках приобретает реальную ценность только в руках профессионалов. Он пожелал медикам здоровья, счастья и профессиональных успехов.

Особой чести удостоился главный врач Городской клинической больницы №34 Ярослав Фролов, которому присвоили звание "Заслуженный медицинский работник Новосибирской области". В своем ответном слове Фролов отметил, что эта награда — заслуга всего коллектива больницы, который за три года проделал значительную работу по модернизации учреждения, включая строительство нового корпуса и оснащение современным оборудованием операционного блока. Он подчеркнул, что все преобразования осуществлялись с единственной целью — улучшить качество медицинской помощи пациентам.

Ранее сообщалось, что медики Новосибирской области призвали ставить прививки от менингококковой инфекции после смерти ребенка в Кольцово.