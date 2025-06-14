82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 15:31
пробки
2/10
погода
+30.1°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 15:31
пробки
2/10
погода
+30.1°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 13:46
общество

В преддверии праздника: врачи Новосибирска получили заслуженные награды

Фото: pixabay.com

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 15 июня, в Новосибирске состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей сферы здравоохранения. Врачи, медсестры и организаторы здравоохранения со всей области получили заслуженные награды за свой профессиональный труд.

Губернатор Андрей Травников выразил глубокую признательность медицинским работникам за их самоотверженный труд, подчеркнув, что именно благодаря их усилиям растет авторитет новосибирской медицины. Он отметил важность как плановой работы, так и оперативного реагирования в экстренных ситуациях, с которыми медикам приходилось сталкиваться в последние годы.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив акцентировал внимание на ключевой роли медицинских работников в жизни каждого человека, подчеркнув, что современное оборудование в новых поликлиниках приобретает реальную ценность только в руках профессионалов. Он пожелал медикам здоровья, счастья и профессиональных успехов.

Особой чести удостоился главный врач Городской клинической больницы №34 Ярослав Фролов, которому присвоили звание "Заслуженный медицинский работник Новосибирской области". В своем ответном слове Фролов отметил, что эта награда — заслуга всего коллектива больницы, который за три года проделал значительную работу по модернизации учреждения, включая строительство нового корпуса и оснащение современным оборудованием операционного блока. Он подчеркнул, что все преобразования осуществлялись с единственной целью — улучшить качество медицинской помощи пациентам.

Ранее сообщалось, что медики Новосибирской области призвали ставить прививки от менингококковой инфекции после смерти ребенка в Кольцово.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.