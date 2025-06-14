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общество

Возвращение Грачева: советский хоккеист из США помогает сиротам в Новосибирске

Фото Юрия Бабичева

Игорь Грачев, в прошлом форвард ХК «Сибирь», после тридцати лет жизни в Соединенных Штатах, где он основал хоккейную школу и создал семью, вернулся на родину с благотворительной миссией – помогать воспитанникам детских домов.

Его путь в хоккее начался в Новосибирске в конце 1960-х, когда, увлекшись игрой во дворе, он попал в «Сибирь», а затем и в ЦСКА. Играя за ЦСКА, Грачёв участвовал в международных матчах и стал чемпионом вооруженных сил.

В начале 1990-х, после трагических событий, Грачев переехал в США. При поддержке родственников и помощи Вячеслава Фетисова он начал тренировать, открыв школу хоккея на роликах в Нью-Йорке. Позже, переехав в Бостон, он основал хоккейную школу имени сына «Максим Интернешнл Хаки» и построил несколько стадионов.

Параллельно с тренерской работой Грачев получил тренерское образование и работал с командой «Бостон Брюинз». Сейчас он руководит хоккейным клубом и яхтенным бизнесом. Грачев женат на американке, воспитывает двух дочерей.

Более подробно его история раскрывается в материале «МК в Новосибирске».

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Фёдор Туров
Журналист

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