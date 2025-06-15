Андрей Травников поздравил медиков Новосибирской области с профессиональным праздником

15 июня 2025 года более 40 000 работников новосибирской системы здравоохранения принимают поздравления с Днем медицинского работника. Губернатор Андрей Травников выразил свое почтение преданности и профессионализму врачей и медсестер Новосибирской области.

«Без малейшего преувеличения хочу отметить, что мы искренне ценим и восхищаемся вашей героической работой. В самые сложные моменты вы приходите на помощь, демонстрируя выдающийся профессионализм, ответственность и человечность. Спасибо за вашу неизменную преданность долгу – вы помогаете, исцеляете и спасаете жизни тысяч жителей нашего региона», – подчеркнул глава области.

Особое внимание губернатор уделил медикам, участвующим в специальной военной операции, и тем, кто оказывает поддержку в восстановлении системы здравоохранения в новых российских регионах.

«Они делают неоценимый вклад в нашу общую Победу. Это подлинные герои, мастера своего дела и патриоты России», – убежден Андрей Травников.

Стоит напомнить, что в преддверии Дня медика митрополит Новосибирский и Бердский Никодим отдал дань уважения святителю Луке Крымскому, возложив цветы к его памятнику, расположенному на территории Новосибирской областной больницы. Архиепископ Лука, в миру известный как Валентин Феликсович Войно-Ясенский, сочетал духовный сан с хирургической практикой и был доктором медицинских наук. В военные годы он оперировал раненых, в том числе в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм публиковал поздравление мэра Максима Кудрявцева с профессиональным праздником.