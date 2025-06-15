Аномально высокие температуры спровоцировали раннюю атаку слепней в Новосибирске

С наступлением жаркой погоды в Новосибирске, горожане и их домашние животные испытывают дискомфорт от обилия кровососущих насекомых. Слепни, обычно дающие о себе знать к концу июня, в этом сезоне активизировались преждевременно. Характер укусов описывают как болезненные надрезы, сравнимые с порезами лезвием.

В текущем году кровопийцы начали досаждать новосибирцам раньше обычного срока. Помимо комаров, возросла активность мух-жигалок, которые обычно появляются ближе к середине лета. Средой их размножения являются отходы и разлагающаяся органика. Кроме того, в регионе замечены мухи-кровососки, питающиеся кровью птенцов, однако для человека они не представляют угрозы.

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, слепни причиняют особые неудобства крупному рогатому скоту, лошадям и людям, принимающим солнечные ванны. Часто слепней ошибочно принимают за оводов.

Слепни представлены несколькими видами, варьирующимися по размеру: от мелких, сравнимых с обычной комнатной мухой, до крупных, например, бычий слепень. Укус слепня крайне болезненнен и по ощущениям напоминает порез от бритвы.

Для ветеринарных врачей актуальной становится проблема энтомозов – заболеваний, вызываемых насекомыми. Эти болезни способны снижать продуктивность сельскохозяйственных животных и негативно влиять на качество молочной и мясной продукции. Основными переносчиками являются слепни, мухи, оводы, комары и мошки.

Для контроля численности насекомых вводятся усиленные санитарные меры, сообщает VN.ru. На фермах осуществляется своевременная уборка навоза, прочистка дренажных систем и регулярное проветривание помещений. Животные подвергаются обработке специализированными растворами для защиты от кровососущих паразитов.