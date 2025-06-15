"Долой монархов": в США проходят массовые акции протеста с требованием отставки Трампа

Для подавления протестующих применяют слезоточивый газ.

14 июня, в день рождения американского президента Дональда Трампа, в различных населенных пунктах страны прошли демонстрации граждан, выражающих несогласие с текущим курсом правительства. Граждане США окрестили данную акцию «Долой монархов» (No kings).

В субботу в Соединенных Штатах состоялся военный парад, посвященный 250-летнему юбилею вооруженных сил. Параллельно с этим, по всей стране тысячи людей вышли на улицы с плакатами, содержащими политические призывы, направленные против действующего президента. Согласно информации Associated Press, митинги были организованы почти в 2000 местах, включая мегаполисы, небольшие города и общественные территории.

Данные протестные акции стали продолжением недавних волнений, вызванных миграционной политикой Трампа. С 6 июня в США проводились операции по выявлению нелегальных иммигрантов, в ходе которых власти обнаружили лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории Америки. Вслед за этим в Лос-Анджелесе возникли беспорядки. Недовольные граждане блокировали проезжую часть, повреждали автомобильные покрышки и поджигали контейнеры для мусора. Аналогичные демонстрации проходили и в Нью-Йорке.