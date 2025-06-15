Играл в команде Харламова и Фетисова. История хоккеиста Игоря Грачёва, который приехал из США помогать сиротам в Новосибирске

Бывший нападающий ХК «Сибирь» Игорь Грачёв покинул Новосибирск более 30 лет назад. В США он открыл хоккейную школу, женился на американке. Однако сейчас он приехал в Новосибирск, чтобы помочь воспитанникам из детских домов.

«Пирожков много ест!»

Маленький Игорь долго не мог определиться, каким видом спорта заняться серьёзно. Сначала мама привела пятилетнего мальчика на гимнастику. Тогда семья жила на Ботаническом жилмассиве, а рядом находился клуб «Прогресс».

«Помню, тренер подошел ко мне, попросил мою маму подойти и поговорить с ним. Он сказал: мальчик у вас одаренный, талантливый, но, по-моему, много пирожков кушает, и ему поменять нужно спорт, — поделился Игорь Грачёв. – Я вышел из этого клуба гимнастического, прошел вниз, смотрю, хоккеисты катаются: лед у них от коньков подскакивает, клюшки стучат, и я влюбился в этот спорт. Так и попал в хоккей!»

Как вспоминает нападающий, это произошло в 1966-67 годах. Тогда вдохновлённый мальчишка стал играть за дворовую команду «Север». Первый тренер – дядя Миша – добавлял интереса к хоккею, и любительская команда принимала участие в турнирах «Золотая шайба».

«Драчун и забияка»

Друзьям тогда было 8-9 лет. Игорь Грачёв считает, что они были «середнячками». В их возрасте уже были «звёзды», но будущие нападающие с каждым годом показывали результаты всё лучше и лучше.

«Уже в 15 лет я чувствовал, что я уже вырос из этого юниорского хоккея. А в 16 лет я уже начал играть за профессиональную команду «СКА-Новосибирск». В 17 я уже катался за команду «Сибирь-Новосибирск». А в 18 меня уже забрали в ЦСКА, что было очень большим шагом в то время. Вот так вот у меня развивалась карьера, — вспоминает нападающий. – Я просто играл в хоккей, но такой был драчун, забияка, настырный. Это у меня было с детства. Это потом уже развивалось мастерство – в тренировочном процессе с хорошими наставником из «Сибири». Здесь мы уже делали какие-то шаги в профессиональном хоккее».

Помнит Игорь Грачёв и своих первых тренеров – Николая Гракова и Виталия Стаина, которые помогли встать на крыло в ХК «Сибирь». Многому научился хоккеист и уже в Москве, играя за ЦСКА.

«У меня были легендарные тренеры: занимались мы с большими мастерами на то время, а в первый мой матч в ЦСКА я попал в звено к Петрову с Михайловым, когда Харламов был травмирован. Это был большой скачок: из Сибири попал в Москву, в самый лучший клуб, наверное, на то время всего мира, — считает хоккеист. – В советское время школа была сильной, но она концентрировалась только на таких моментах, как техника, виртуозность, смекалка, быстрота. Тогда не было, так называемого, силового хоккея. Он был неотточенным: мы сами находили моменты, как играть в силовое единоборство, как выигрывать шайбу, как войти в единоборство на борту с противником. Мы сами – этому нас не учили!»

На тот момент команда ЦСКА блистала на международном Олимпе: Грачёв прошёл через череду игр в категории «Интернешнл».

«Приезжали японцы, я помню, у нас игр 5−6 было точно за два сезона, потом приезжали чехи к нам. Много было международных турниров. И сюда, в Новосибирск приезжал, выиграл Чемпионат Вооруженных сил на тот момент с командой ЦСКА, — говорит Игорь Грачёв. – Потом я играл за «Северсталь» три сезона и вернулся опять в «Сибирь», а закончил в Ангарске».

«Ты привёз железки?»

Вначале 90-х в семье Игоря Грачёва случилась трагедия. Сначала он переехал в Ташкент, а уже оттуда отправился покорять США.

«У меня были родственники в Америке, и они сказали, что мне надо ехать... Ничего не было, только одна сумка, 350 долларов, и родственники, — продолжает нападающий. — Вот я приехал и очутился на Брайтон-Бич. Это русскоговорящий район Нью-Йорка, как известно. Ну, и позвонил я своему приятелю на тот момент – Славе Фетисову. Он мне сказал: «тебе надо играть». Легко сказать! А нужно проживать где-то, питаться, зарабатывать деньги... И открыли мы на Брайтон-Бич первую школу на роликах со Славой Фетисовым».

Как говорит Игорь Грачёв, в пользу роликов выбор был сделан, потому что тогда в Нью-Йорке был всего один ледовый стадион.... Вскоре нападающего охватила ностальгия, и он уже подумывал вернуться в Россию. Однако всё решил случай.

«Мне попалась русская газета. Она до сих пор у меня хранится. В ней было объявление: «ищется профессионал на позицию в русско-американскую школу в Бостоне по хоккею». Друг мне говорит: «приезжай к нам и возьми свои железки!» Я подумал: что за железки? Взял два блина по 20 килограммов, штангу и поехал, — смеётся Грачёв. — Мы их загрузили в машину и едем в Бостон. Приезжаем в Бостон, мой друг нас встречает и спрашивает: «ты привёз железки?» Я говорю: «да, вот!» А он: «да не про эти железки я говорил! Про медали!» В общем, штанга и блины уехали обратно, а я так оказался в Бостоне».

Школа имени сына

Игорь Грачёв сразу понял, что Бостон – его город. Там на тот момент было около 350 ледовых катков, и хоккей был очень популярен. В 1991 году нападающий переехал в Бостон, а уже через год открыл хоккейную школу.

«Назвал её в честь сына «Максим Интернешнл Хаки». Начал с этого, а в 1998 году вместе с партнёрами я построил первый свой стадион, в 2004-м – второй, потом третий, — перечисляет Игорь. – В Бостоне у хоккея – огромная популярность! Если мальчик им занимается, то это плюс при поступлении в Говардский университет и лучшие учебные заведения Бостона».

Популярность хоккея объясняется просто: по соседству находится Канада, где климат как в России, и во дворах есть ледовые коробки, на которых и вырастают будущие чемпионы.

«В Бостоне такой же климат, как в Новосибирске, даже еще было похуже. А Канада у нас очень близко: 4 часа на машине, и мы в Монреале», — объясняет Игорь.

В этот же период нападающий Грачёв продолжает и свою профессиональную хоккейную карьеру. Также он поработал агентом команды «Бостон Брюинз», куда попало много русскоговорящих игроков.

«С клубами я работал постоянно, но плюс я еще тренерское образование получил. Не знаю, как сейчас в России, но у нас пять категорий тренеров – у меня, естественно, пятый. Я работал много с USA Hockey, это как Russian Federation, — переходит Игорь Грачёв на английский язык. – Не играл сам, потому что не драфтован. В Америке нельзя без этого играть, но я пробовал во многие клубы и меня брали, правда, начинать надо было с низов. А на тот момент у меня уже была семья, клуб, видение, что я буду делать, и для меня не стоял вопрос попасть в NHL на один-два сезона».

Однако и в тренерском деле Игорь Грачёв добился многого: в открытом им клубе – 16-18 молодёжных команд. Его развитием теперь занимается сын Максим. А сам бывший нападающий ХК «Сибирь» отправился в новый путь – морской.

«Оказалось, это не мошенники!»

На этот раз бизнесмен приехал не только к родственникам. В начале 2025-го он познакомился с Натальей Врачёвой. Жительница Новосибирска развивает детское телевидение и помогает талантам из детских домов.

«Я познакомился с Наташей. Она рассказала, чем занимается. И я изъявил желание, инициативу поучаствовать, помочь ребятишкам из детского дома. Ребятишки хорошие, умные, веселые. У меня была с ними встреча», — улыбается Игорь.

А дальше продолжает Наталья. Она искала спонсоров для помощи сиротам, снимала с ними телепрограмму. Её-то в интернете и увидел бизнесмен Игорь Грачёв.

«В этом году мне поступает неизвестный звонок с номера +1...Ну, думаю: мошенники, наверное, но взяла трубку, начала разговаривать. Мужчина говорит, что готов сотрудничать, но сам в Америке. Начал рассказывать о себе, а я продолжаю думать, что спам, — вспоминает Наталья. – Сначала я чуть-чуть испугалась, напряглась, а потом начали переписываться потихоньку. Я все рассказала: с какими проблемами я вообще столкнулась здесь, что я хочу взять этих ребятишек... Рассказала, что нужна финансовая поддержка. Игорь сказал, что прилетает по своим вопросам и готов провести хоккейные сборы, а средства с этого пусть идут в пользу детей».

Несколько месяцев американский бизнесмен-хоккеист переписывался и созванивался с Натальей Врачёвой в мессенджерах. В конце мая стало понятно, что всё срастается, и Игорю нужно лететь в Новосибирск на сборы.

В итоге, радость была двухсторонняя. Юные участники сборов получили майки с символикой «Джерси», а проект Натальи, направленный на помощь талантам из детских домов, обрёл необходимое финансирование. Правда, перед этим пришлось договориться с ЛДС и привлечь информационную поддержку.

«Раньше я была далека от этого вида спорта: в первый раз так окунулась в хоккей. А теперь у меня не только из детского дома ребятишки – будущие журналисты и корреспонденты, теперь у меня ещё есть и хоккеисты!» — восхищена Наталья.

Лучшие традиции

Двухнедельные сборы заканчиваются 14 июня большой игрой юниоров. Бывший нападающий ХК «Сибирь» учит и традициям советской школы, и современным подходам международного хоккея.

«Мы сейчас учим, как себя поставить, как управлять своим телом, чтобы игрок мог защитить и шайбу, и игровую ситуацию, — говорит Игорь Иванович. — В хоккее всё состоит из игровой ситуации: если ты можешь держать хоккейную ситуацию и продолжать игру, даже если на тебе висят два хоккеиста, это уже мастерство!»

Всё это время в Новосибирске Игорь Грачёв находится в центре внимания: у него берут автографы, а будущие нападающие хотят повторить его судьбу. Оказалось, что именитого хоккеиста здесь многие помнят.

«Каждый день у меня интервью, каждый день телевидение, каждый день мы общаемся. Людям интересно, значит я востребован, многие помнят меня. В какой я школе учился. Тут есть тренер Акулов, он тут же подошел ко мне, говорит: «а мы тебя помним! Ты в 172 школе учился», — улыбается американец. – Приятно, когда еще помнят, я думал они уже забыли, ведь я не был 40 лет. Боялся, как меня тут примут!»

Между тем, у Игоря Грачёва есть давняя мечта: ещё до пандемии коронавируса он хотел открыть в Новосибирске хоккейную школу, совместно с ХК «Сибирь».

«Возможно, мы всё-таки организуем этот мост, сотрудничество. Пока нет каких-то конкретных предложений, есть мысли, — признаётся бизнесмен. – Всё в стадии развития. Посмотрим, как закончатся эти сборы, какой будет резонанс, будут ли какие-то замечания. Возможно, ХК «Сибирь» отзовётся, и тогда я приеду ещё».

Мост с Америкой?

Пока же Игорь Грачёв рад, что участники сборов под его присмотром растут в профессиональном смысле. Уровень игроков значительно повысился всего за две недели.

«Думаю, тренеры будут счастливы, потому что придут хорошие ребята. Они сегодня только мальчишки, которым по 10 лет. Я хотел бы пожелать ребятишкам, хоккеистам, профессионалам, а также непрофессионалам, главное — быть хорошим человеком. Профессионал может быть в медицине, в радиовещании, а что касается хоккея, то здесь, конечно, главное характер и упорство», — даёт напутствие юным игрокам Игорь Грачёв.

Досье

Игорь Грачёв родился в Казахстане, в городе Гурьев и переехал в Новосибирск. В 1978-м нападающий начинает играть за ХК «Сибирь». В начале 80-х уехал в Москву, пройдя отбор в ХК ЦСКА.

«После развала СССР я попал в «Северосталь», в Череповец. Только потому, что друзья меня позвали играть за этот клуб. Позже был приглашен в команду «Сибирь». В этой команде я отыграл сезонов 5-6», — говорит нападающий.

В Америке у Игоря Грачёва был свой клуб, назывался «Ред Рэнджерс», сейчас он носит другое название. Благодаря этой команде бизнесмен построил свой первый стадион. На сегодня его Boston Stars Club продолжает поставлять игроков в НХЛ высокого уровня.