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общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

В честь Дня медицинского работника глава города Кудрявцев направил поздравления новосибирским работникам здравоохранения.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, поздравил действующих сотрудников и заслуженных ветеранов городской системы здравоохранения с их профессиональным праздником – Днем медика. Он выразил признательность врачам и медсестрам за их труд, высокий уровень профессионализма и значимый вклад в улучшение системы здравоохранения города.

"Ваша работа – это не просто профессия, а призвание, требующее огромного терпения, полной самоотдачи и моральной стойкости. Именно благодаря вашей работе жители Новосибирска имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию, чувствуют себя защищенными и получают необходимую поддержку", – отметил он в своем Telegram-канале.

В завершение своей речи руководитель города пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия в семейной жизни.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в этом году в Новосибирске выше 40 тыс. медиков отмечают профессиональный праздник.

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Александр Борисов
журналист

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