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общество

Метро Новосибирска: один из входов на станции «Площадь Ленина» станет недоступен

Фото: Сиб.фм

С 16 по 28 июня в Новосибирске временно закроют один из входов станции метро «Площадь Ленина» для модернизации турникетного оборудования.

Как пояснили в мэрии, работы затронут вход, расположенный напротив здания городской администрации.

Пассажирам рекомендуется пользоваться вестибюлем №1, а также подземным переходом между входами №3 и №4, которые продолжат работать в обычном режиме. Обновление системы пропуска направлено на повышение комфорта и безопасности пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске объявлен конкурс на разработку новой схемы метро.

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Кристина Уколова
Журналист

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