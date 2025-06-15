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общество

Музыкальный марафон: три дня бесплатных концертов в Новосибирске

Фото pixabay.com

С 4 по 6 июля в Первомайском сквере Новосибирска пройдет шестой фестиваль авторской песни «СНИЗУ». В течение трех дней на открытой площадке в центре города выступят музыканты разных жанров, представляющие сибирскую авторскую сцену.

Организаторы приглашают новосибирцев и гостей города бесплатно посетить мероприятие, чтобы открыть для себя новых талантливых исполнителей и поддержать местную музыкальную культуру. Фестиваль традиционно предлагает живую атмосферу и разнообразную программу, где каждый найдет музыку по вкусу.

Первомайский сквер в эти дни превратится в большую концертную площадку под открытым небом, где прозвучат лучшие образцы авторского творчества. Вход свободный для всех желающих.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» запустила по всей стране проект по поддержке уличных музыкантов «Голос города».

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Кристина Уколова
Журналист

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