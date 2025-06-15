82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 14:10
пробки
2/10
погода
+25.6°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 14:10
пробки
2/10
погода
+25.6°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 13:07
общество

На Новосибирск обрушится град с грозой

Фото: из архива Сиб.фм

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение на сутки с 15 по 16 июня.

По данным МЧС России по Новосибирской области, во второй половине дня 15 июня, сутки 16 июня в регионе ожидаются дожди, местами ливни, крупный град, грозы. Порывы ветра до 17-22 метров в секунду, при грозах возможно усиление более 25 метров в секунду.

Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий, уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, какая погода ждёт новосибирцев после праздников.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.