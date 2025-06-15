На Новосибирск обрушится град с грозой

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение на сутки с 15 по 16 июня.

По данным МЧС России по Новосибирской области, во второй половине дня 15 июня, сутки 16 июня в регионе ожидаются дожди, местами ливни, крупный град, грозы. Порывы ветра до 17-22 метров в секунду, при грозах возможно усиление более 25 метров в секунду.

Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий, уточнили в ведомстве.

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