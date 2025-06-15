Опубликована дата следующих длинных выходных в России

Следующие продолжительные выходные ожидают граждан России не раньше ноября, а именно в период празднования Дня народного единства. В соответствии с утвержденным календарем выходных и праздничных дней, нерабочие дни установлены со 2 по 4 ноября включительно.

Поскольку День народного единства приходится на начало недели, россияне смогут насладиться тремя днями отдыха подряд. Однако, предшествующая этому суббота, 1 ноября, будет рабочей, что приведет к шестидневной рабочей неделе. Валентина Захаренкова, глава Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, заверила, что это изменение не отразится на уровне заработной платы.

День народного единства традиционно отмечается в Российской Федерации 4 ноября каждого года. Этот праздник был введен в 2005 году в честь исторических событий 1612 года, когда народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило Москву от польских захватчиков.

Заканчиваются текущие праздничные дни, приуроченные ко Дню России 12 июня. Предыдущая рабочая неделя была сокращенной и включала всего три рабочих дня – с 9 по 11 июня (с понедельника по среду).