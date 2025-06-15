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афиша общество

Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Дарья Матлак

Сиб.фм публикует 50 ярких кадров фестиваля, на котором выступила исполнительница хита «Сигма-бой» и звёзды из 90-х «Отпетые мошенники».

14 июня в парке «Арена» открылся фестиваль музыки. В рамках Черника Music Fest на сцене выступили десятки знаменитых артистов. Арена гудела с 14:00 до 23:00.

В первый фестивальный день перед гостями выступили Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), а завершили ветераны сцены из 90-х — группа «Отпетые Мошенники». 15 июня на эту же сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan.

А пока концерт не начался, вспомним яркие моменты Черника Music Fest 14 июня в Новосибирске!

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 2

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 3

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 4

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 5

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 6

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 7

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 8

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 9

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 10

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 11

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 12

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 13

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 14

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 15

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 16

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 17

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 18

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 19

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 20

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 21

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 22

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 23

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 24

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 25

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 26

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 27

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 28

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 29

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 30

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 31

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 32

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 33

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 34

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 35

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 36

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 37

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 38

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 39

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 40

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 41

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 42

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 43

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 44

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 45

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 46

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 47

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 48

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 49

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 50

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 51

Фото Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске 52

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Александр Борисов
журналист

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