Орали «Сигма-бой» и «А у реки». Опубликованы яркие моменты Черника Music Fest в Новосибирске

Сиб.фм публикует 50 ярких кадров фестиваля, на котором выступила исполнительница хита «Сигма-бой» и звёзды из 90-х «Отпетые мошенники».

14 июня в парке «Арена» открылся фестиваль музыки. В рамках Черника Music Fest на сцене выступили десятки знаменитых артистов. Арена гудела с 14:00 до 23:00.

В первый фестивальный день перед гостями выступили Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), а завершили ветераны сцены из 90-х — группа «Отпетые Мошенники». 15 июня на эту же сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan.

А пока концерт не начался, вспомним яркие моменты Черника Music Fest 14 июня в Новосибирске!