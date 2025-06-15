От ливня до слэма: самые яркие моменты «Черника Music Fest»

15 июня в парке «Арена» состоялся второй день фестиваля «Черника Music Fest», собравший тысячи зрителей несмотря на дождливую погоду. Главными хедлайнерами вечера стали Macan, Хаски, GSPD и Dead Blonde.

Несмотря на непогоду, публика активно поддерживала артистов — многие пришли с зонтами, но это не помешало им участвовать в слэме во время энергичных выступлений. Особенно запомнился момент, когда Хаски начал бросать в толпу купюры во время исполнения своего хита.

Как отмечает редакция Сиб.фм, фестиваль сохранил свою атмосферу даже в дождь, доказав, что хорошая музыка не зависит от погодных условий. Наиболее яркие моменты концерта запечатлены в фоторепортаже издания.