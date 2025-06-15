Озвучены положения о демобилизации участников СВО в 2025 году

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Минобороны изучает возможность ротации военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, усилились обсуждения и появились домыслы о возможной демобилизации граждан, мобилизованных осенью 2022 года.

Юрист Алексей Шмуль в интервью Сиб.фм разъяснил порядок демобилизации.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации №647 от 21 сентября 2022 года, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы допускается только при наличии конкретных оснований, указанных в этом указе: по достижении предельного возраста пребывания на службе; по состоянию здоровья – в случае признания мобилизованного негодным к службе, за исключением тех, кто желает продолжить службу на подходящих должностях; на основании решения суда – при вступлении в законную силу приговора суда, предусматривающего лишение свободы. Следовательно, для большинства мобилизованных демобилизация возможна только после издания соответствующего указа президента России о завершении частичной мобилизации», – пояснил эксперт.

В настоящий момент информация о дате выхода подобного указа отсутствует. Даже фактическое окончание специальной военной операции само по себе не является достаточным основанием для демобилизации, поскольку завершение СВО автоматически не влечет за собой отмену частичной мобилизации, подчеркнул специалист.