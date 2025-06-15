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общество

Половина аграрных предприятий Новосибирской области до сих пор не установила классификацию навоза

Фото: Сиб.фм

Согласно информации, предоставленной Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ответ на запрос РБК Новосибирск, с начала 2025 года новосибирские сельхозпроизводители представили 225 извещений о причислении навоза к побочным продуктам животноводства (ППЖ).

Как сообщили в Управлении, доля предприятий, предоставивших уведомления, составляет около 50% от общего числа субъектов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в Новосибирской области и потенциально обязанных предоставлять такие уведомления.

В большинстве случаев, использование побочных продуктов животноводства направлено на повышение или восстановление плодородия почв. При этом, уведомления о классификации навоза как отходов не поступали.

Новый федеральный закон "О побочных продуктах животноводства" и соответствующее постановление правительства, регламентирующее обращение с ППЖ, вступили в силу в начале марта 2023 года. Ранее навоз рассматривался как отходы, что часто приводило к судебным разбирательствам между аграриями и контролирующими органами. С прошлого года законодательство предоставляет сельхозпроизводителям право самостоятельно определять, считать ли навоз отходами или удобрением.

В Управлении добавили, что с момента вступления в силу соответствующих законодательных норм, контрольные мероприятия в области обращения с побочными продуктами животноводства не проводились, и, следовательно, нарушений выявлено не было.

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Александр Борисов
журналист

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