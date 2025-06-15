После аномально жарких выходных в Новосибирске ожидаются дожди и грозы

Начало новой рабочей недели может принести новосибирцам резкое изменение погоды. После аномально жарких выходных синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, первая волна осадков доберется до Новосибирска во вторник. После этого столбик термометра вновь поползет вверх, но ненадолго – в четверг погода снова ухудшится, возможны сильные дожди и грозы.

Напомним, что прогноз на резкие перемены погоды, составленный в конце мая, успешно сбылся. И на будущей неделе нас снова ждет нечто похожее.

Свой комментарий к этому прогнозу дало и Управление МЧС по Новосибирской области. Новосибирцы уже получают предупреждения о резком ухудшении погоды. Ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквальные порывы ветра будут достигать скорости до 20 метров в секунду.

Спасатели просят соблюдать осторожность и по возможности избегать рекламных конструкций, заборов и подобных конструкций, которые могут быть повреждены ветром.