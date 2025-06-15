Раннее нашествие: слепни атакуют новосибирцев на три недели раньше срока

Аномальная жара в Новосибирской области спровоцировала раннее появление кровососущих насекомых. Как сообщил изданию КП-Новосибирск кандидат биологических наук Алексей Яновский, слепни начали атаковать людей и животных на три недели раньше обычного срока.

По словам специалиста, обычно период активности этих насекомых приходится на конец июня и продолжается до конца лета. Однако в этом году из-за устойчивой жары они появились значительно раньше. Биолог пояснил, что размер слепней варьируется от мухи до шершня, а их личинки развиваются в прибрежной растительности водоемов. Взрослые особи способны преодолевать километры в поисках жертв.

Яновский подчеркнул, что наибольшему риску подвергаются сельскохозяйственные животные и отдыхающие у воды люди. Укусы особенно болезненны из-за особенностей ротового аппарата насекомых, которые буквально разрезают кожу. Эксперт отметил, что слепни не могут прокусить одежду и не залетают в помещения или транспорт, что несколько ограничивает их опасность для горожан.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске появились вредоносные мухи-сирфиды.