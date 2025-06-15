Рискованный трюк: как 60 лет назад новосибирский лётчик пронёсся на МиГ-17 под мостом

60 лет назад, 14 июня 1965 года, советский летчик Валентин Привалов совершил дерзкий полет на истребителе МиГ-17 под арками Октябрьского моста в Новосибирске. Этот случай до сих пор остается одной из самых загадочных страниц городской истории, обрастая легендами и домыслами.

Документальных свидетельств того полета не сохранилось. Единственное известное изображение — художественный коллаж Евгения Социховского, созданный по заказу Музея Новосибирска. Автор намеренно исказил пропорции, увеличив самолет относительно моста и добавив элементы набережной, которых в 1965 году еще не существовало, чтобы подчеркнуть искусственность изображения.

О реальности события можно судить лишь по воспоминаниям очевидцев. Они описывают, как внезапно раздался рев реактивного двигателя, после чего МиГ-17 дважды развернулся у моста, а на третьем подходе пронесся под центральной аркой на скорости около 700 км/ч, почти вертикально уйдя вверх после рискованного маневра. За эту не санкционированную командованием выходку летчик едва не поплатился карьерой.

Ранее сообщалось, что в Бердске безымянную улицу назвали в честь легендарного летчика Алексея Маресьева.