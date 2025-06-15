«САХ» планирует построить заводы по переработке ТКО под Новосибирском

Компания «Спецавтохозяйство» (АО «САХ») заявила о продолжении исполнения обязательств по концессионным соглашениям и реализации проектов по строительству комплексов для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) под названиями «Левобережный» и «Правобережный». Согласно заявлению пресс-центра городской администрации, компания придерживается утвержденного плана, демонстрируя стремление к добросовестному выполнению взятых на себя обязательств.

В конце весны текущего года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области инициировало судебное разбирательство, подав два иска в арбитражный суд с целью расторжения концессионных договоров, касающихся строительства вышеупомянутых комплексов по переработке ТКО. Суд принял иски к рассмотрению.

Представители министерства объяснили обращение в суд отставанием от установленного графика работ. По их словам, концессионер допустил нарушение сроков реализации, предусмотренных соглашениями, более чем на полгода. В настоящее время министерство рассматривает альтернативные варианты реализации данных проектов. К АО «САХ» были применены штрафные санкции, а также раскрыты банковские гарантии.

Несмотря на возникшие разногласия, в пресс-центре мэрии Новосибирска подчеркнули, что между АО «САХ» и Министерством ЖКХ региона сохраняются конструктивные деловые отношения, ориентированные на достижение стратегических целей региона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В руководстве АО «САХ» выразили уверенность в том, что возникшие юридические вопросы будут решены в рамках правового поля, а принятые решения будут способствовать развитию отрасли обращения с ТКО в Новосибирской области. В планах компании – дальнейшая модернизация данной отрасли.

Стоит отметить, что в феврале 2023 года МУП «САХ» получило временный статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который в январе 2024 года стал официальным. До этого данную функцию выполняло ООО «Экология-Новосибирск».

По информации сервиса «Контур.Фокус», в ноябре 2022 года в Новосибирске была зарегистрирована компания ООО «Левобережный Мусоросортировочный Комплекс», учредителем которой являлось АО «САХ». Однако в мае текущего года данная организация была исключена из ЕГРЮЛ.

10 июня текущего года в Новосибирске были зарегистрированы две компании с ограниченной ответственностью: «КПО Правобережный» и «КПО Левобережный». В обеих компаниях 95% долей принадлежит Корпорации развития Новосибирской области, а 5% – Агентству развития жилищного строительства Новосибирской области.

Представители Корпорации развития Новосибирской области сообщили «Интерфакс-Сибирь», что данные юридические лица с государственным участием были созданы по поручению правительства Новосибирской области для дальнейшей реализации проектов по созданию комплексов переработки ТКО с использованием механизма концессии. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области определено в качестве концедента, ответственного за реализацию проекта.

В октябре и ноябре 2023 года Министерство ЖКХ региона и МУП «Спецавтохозяйство» (которое в декабре 2024 года было преобразовано в акционерное общество) заключили два концессионных соглашения на строительство и эксплуатацию комплексов по сортировке мусора. Планировалось, что комплекс «Левобережный» будет расположен рядом с селом Верх-Тула, а комплекс «Правобережный» – вблизи села Раздольного.

Стоимость строительства комплекса в Верх-Тулинском сельсовете оценивалась в 3,2 млрд рублей, а срок строительства составлял 24 месяца. Создание предприятия в Раздольненском сельсовете планировалось завершить за 21 месяц с общим объемом инвестиций в 3,48 млрд рублей.

В январе текущего года депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко сообщил о возможных изменениях в условиях строительства одного из предприятий. Согласно презентации АО «САХ», представленной на заседании рабочей группы по обращению с ТКО в конце декабря 2024 года, стоимость комплекса в Верх-Туле предлагалось увеличить с 3,2 млрд рублей до 6,91 млрд рублей. Срок завершения строительства также предлагалось перенести с конца 2025 года на 2027 год.

В мэрии Новосибирска, комментируя информацию о возможном увеличении стоимости проекта, объяснили это использованием импортного оборудования, удорожанием логистики и колебаниями курсов валют. При этом АО «САХ» находится в ведении департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.