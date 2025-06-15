Свыше 40 тысяч новосибирцев празднуют День медицинского работника

Более 16 тысяч докторов и свыше 27 тысяч работников среднего медицинского звена заботятся о здоровье населения Новосибирской области. Сегодня они принимают поздравления по случаю своего профессионального дня.

В честь Дня медика Новосибирскстат предоставил данные о количестве специалистов, обеспечивающих медицинское сопровождение жителей региона на протяжении всей жизни. Согласно информации за 2024 год, в общей сложности в области занято более 40 тысяч врачей, фельдшеров и медицинских сестер. При этом основная часть медицинских работников трудоустроена в государственных лечебных учреждениях.

"В течение 2024 года жители области обращались за медицинской помощью 33,5 миллиона раз", — сообщили в Новосибирскстате.

В преддверии праздничной даты, в день чествования святителя Луки Крымского, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим принял участие в церемонии возложения цветов к монументу священнослужителя и хирурга, расположенному на территории областной клинической больницы.

"Святитель Лука являлся не только врачом, но и врачом в священном сане, всегда готовым помочь и своим хирургическим мастерством, и своими молитвами как архипастырь. Важно осознавать, что для Новосибирска память о святителе Луке – это живая память. Он работал здесь, в этой больнице: проводил операции, читал лекции. Это человек, неразрывно связанный с нашим городом", – подчеркнул Владыка Никодим.

По мнению митрополита, день памяти святителя Луки и День медицинского работника тесно взаимосвязаны. Одной из государственных наград, которой отмечают врачей за преданность делу, является медаль святителя Луки Крымского.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил поздравления всем врачам, фельдшерам и медицинским сестрам региона с Днем медицинского работника.