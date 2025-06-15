Ударит мощная волна. Магнитная буря накроет Новосибирск 15 июня

Шансы на то, что завтра планету накроет мощная магнитная буря, оценивается Лабораторией солнечной астрономии в 56%. Метеочувствительным людям советуют приготовиться.
В целом, по оценке ученых, текущая неделя характеризуется повышенной активностью Солнца. 13 июня была зафиксирована интенсивная вспышка, классифицированная как «обычная», что свидетельствует о нестабильности солнечной поверхности. Всего в этот день было зарегистрировано шесть вспышек класса C различной интенсивности.
На то, чтобы достигнуть земли, солнечному ветру потребуется двое суток.
Таким образом, на 15 июня прогнозируется геомагнитное возмущение на уровне 3-4 баллов по шкале Kp, что соответствует слабой геомагнитной буре.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечным ветром. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и влиять на технические системы и здоровье людей.
Даже слабые магнитные бури (3-4 балла) могут негативно сказываться на здоровье метеозависимых людей, вызывая головные боли, головокружение, колебания давления, нарушения сна и повышенную утомляемость.
Для снижения влияния магнитной бури рекомендуется соблюдать режим дня, ограничить физические нагрузки, соблюдать диету, контролировать давление, снизить эмоциональное напряжение, ограничить время перед экранами и пить побольше жидкостей.