Президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о завершении мобилизационной кампании и возвращении военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Тем не менее, несмотря на прошедшее время, детальные аспекты реализации этого указа остаются не до конца проясненными. Несмотря на заявления президента, действующее законодательство не содержит ясных указаний относительно продолжительности службы мобилизованных, критериев для их отбора для демобилизации и порядка возвращения домой.

Особую тревогу вызывают нерешенные вопросы: как учитываются личные обстоятельства, такие как уход за больными родственниками; как оценивается психологическое состояние военнослужащих, учитывая формальный характер многих диагнозов; и кто несет ответственность за принятие окончательного решения о демобилизации конкретного человека.

По сведениям информированных источников в оборонном ведомстве, первоочередное право на возвращение получат три группы: военнослужащие, заключившие контракты, у которых истек срок действия; получившие ранения или психологические травмы (хотя процедура их подтверждения остается сложной); а также отцы многодетных семей и единственные кормильцы (что связано с трудностями в подтверждении их статуса документально).

Однако даже соответствие этим категориям не является гарантией немедленной демобилизации, поскольку командиры на местах имеют полномочия задерживать военнослужащих, считая их "незаменимыми", затягивать процесс медицинского освидетельствования или опротестовывать их социальное положение через соответствующие инстанции.

Аналитики рассматривают два возможных варианта развития ситуации: постепенное сокращение численности войск до конца 2025 года (что вызывает опасения по поводу недостатка добровольцев для замены) или приостановку процесса демобилизации в случае обострения ситуации на передовой. В настоящее время множество семей продолжают ожидать конкретных разъяснений относительно судьбы своих родных.