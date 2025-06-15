В Новосибирске агроном призвал срочно начать окучивать картофель

Агроном Чернуха настоятельно рекомендовал жителям Новосибирска не откладывать окучивание картофеля и провести его правильно.

В среднем, урожайность картофеля с единицы площади в разы превосходит урожайность зерновых культур. Это означает, что картофель потребляет значительно больше питательных веществ из почвы. Если не уделять должного внимания удобрению и поддержанию плодородия земли, почва истощится, что негативно отразится на урожае картофеля, который будет снижаться год от года.

"Наступил оптимальный момент для первого окучивания картофельных кустов. К сожалению, немногие огородники совмещают окучивание с подкормкой. Не стоит упускать эту возможность для увеличения урожайности и улучшения состояния почвы", – приводит слова кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Чернухи газета "Аэро-Сити".

Ученый-агроном отметил, что для подкормки картофеля во время окучивания можно применять различные удобрения. Например, раствор аммиачной селитры или мочевины (15–20 граммов на 10 литров воды). Удобрение следует вносить во влажную почву после полива или дождя, используя 0,5 литра на куст или 2 литра на погонный метр грядки.

"Органические удобрения также играют важную роль. Рекомендуется использовать настой коровяка (разведенный в пропорции 1 к 10), настой куриного помета (1 к 20) или травяной настой из крапивы и других сорняков (1 к 10)", – уточнил агроном Владимир Чернуха.

Для получения обильного урожая картофеля необходимо использовать фосфорные и калийные удобрения. К ним относятся, например, калимагнезия, суперфосфат и сернокислый калий. Подкормку корневой системы желательно проводить незадолго до первого и второго окучивания.

"Удобрения можно вносить в междурядья или в специально подготовленные лунки в земляных гребнях, располагая их вблизи кустов. Также можно использовать готовые комплексные удобрения, разработанные специально для картофеля, такие как "Фертика картофельная" или "Картофельная формула". Содержание питательных элементов в них сбалансировано с учетом потребностей растения", – пояснил кандидат сельскохозяйственных наук из Новосибирска.

Владимир Чернуха предупредил, что в 2025 году ожидается снижение урожая картофеля в России, что может привести к росту цен.