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общество

В Новосибирске ливень затопил частный сектор

Фото: Сиб.фм

15 июня после сильного дождя в Новосибирске на улице Сурикова в Дзержинском районе вновь затопило дома №6, 6/1 и 8.

Как отмечают местные жители, вода мощным потоком обрушилась с прилегающей территории, затапливая дворы и подъезды.

Проблема связана с уклоном дороги в сторону домов — во время осадков вся вода стекает к жилым зданиям. Особенно страдают дома в начале улицы, куда поступает основной поток с окружающей территории.

На фотографиях, сделанных 15 июня, видно, что уровень воды достигал нескольких сантиметров, затопив придомовые участки. Такая ситуация происходит при каждом дожде.

Фото В Новосибирске ливень затопил частный сектор 2

Фото В Новосибирске ливень затопил частный сектор 3

Фото В Новосибирске ливень затопил частный сектор 4

Фото В Новосибирске ливень затопил частный сектор 5

Ранее сообщалось, что в Новосибирске затопило Тайгинскую улицу.

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Кристина Уколова
Журналист

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