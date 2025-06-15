В Новосибирске ливень затопил частный сектор

15 июня после сильного дождя в Новосибирске на улице Сурикова в Дзержинском районе вновь затопило дома №6, 6/1 и 8.

Как отмечают местные жители, вода мощным потоком обрушилась с прилегающей территории, затапливая дворы и подъезды.

Проблема связана с уклоном дороги в сторону домов — во время осадков вся вода стекает к жилым зданиям. Особенно страдают дома в начале улицы, куда поступает основной поток с окружающей территории.

На фотографиях, сделанных 15 июня, видно, что уровень воды достигал нескольких сантиметров, затопив придомовые участки. Такая ситуация происходит при каждом дожде.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске затопило Тайгинскую улицу.