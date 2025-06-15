В Новосибирске назван срок сбора земляники

Первые садоводы уже похвастались собранным урожаем земляники на своих участках в минувшие выходные. Крупные ягодные хозяйства начнут сезон сбора этого популярного лакомства чуть позже.

В совхозе «Ягодный», расположенном в Мошковском районе недалеко от Новосибирска, уже восьмой день идет сбор жимолости – самой ранней сибирской ягоды. С 11 июня открыт доступ к сбору жимолости и в хозяйстве «Академягода» в районе Кольцово. В то же время, земляничные поля под Новосибирском находятся в стадии созревания.

По информации Ивана Лутова, руководителя совхоза «Ягодный», самостоятельный сбор земляники в Мошковском районе станет доступен ориентировочно 20-25 июня. Цена за килограмм собранной собственноручно ягоды на плантации совхоза составит 370 рублей, что на 20 рублей выше прошлогодней. Аналогичные цены и сроки сбора указаны на сайте хозяйства «Академягода».

В совхозе «Ягодный» под землянику отведено 8 гектаров земли. В хозяйстве культивируют 10 сортов садовой земляники, включая фирменный гибрид «Юбилейная Лутова», названный в честь директора хозяйства. Помимо этого, здесь выращиваются сорта: «Солнечная полянка», «Барабинская», «Фестивальная», «Александрина», «Фестивальная ромашка», «Юния Смайдс».

«В этом сезоне цветение земляники было обильным, однако заморозки несколько повредили растения. Примерно 15-20% посадок пострадали, что приведет к неровности ягод. Тем не менее, урожай ожидается не меньше прошлогоднего. В прошлом году было собрано около 8 тонн ягоды, что считается небольшим объемом. Обычно мы собираем около 20 тонн», – сообщил Иван Лутов VN.ru.

К 15 июня жители Новосибирска собрали около 3 тонн жимолости на полях Мошковского района. В текущем году ягода отличается крупным размером и высокой урожайностью. «Люди возвращаются с полными ведрами каждый раз», – отмечают в совхозе.

Кроме того, в окрестностях города выращивают смородину и малину. Начало сбора этих ягод запланировано на 10-12 июля.