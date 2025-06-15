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Авто

В Новосибирске определили автомобили-раритеты

Фото: Сиб.фм

Среди предложений о продаже нашелся раритетный экземпляр 1937 года, остальные машины также отличаются почтенным возрастом.

В Новосибирской области, как и в целом по России, наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста легковых автомобилей. Причины кроются в недостатке средств у населения для приобретения новых машин, а также в нежелании части автовладельцев переходить на отечественные или китайские модели. Эксперты оценивают средний возраст автопарка в стране в 15,5 лет. BFM-Новосибирск провел исследование, чтобы выяснить, какое количество действительно старых автомобилей представлено на региональном рынке. Результаты показали, что их не так много.

Изучение баз данных объявлений на популярных платформах auto.ru и drom.ru выявило, что самым возрастным автомобилем, предлагаемым к продаже в Новосибирске, является Hudson Deluxe Eight 1937 года выпуска, оцененный в 10 миллионов рублей. За ним следует советский ЗиС 101 1940 года выпуска, владелец которого установил цену в 95 миллионов рублей, сообщает BFM-Новосибирск.

Остальные автомобили были произведены уже после окончания Второй мировой войны. В продаже можно найти УАЗ 1953 года, Москвич 401 того же года, Mercedes-Benz SL-Class 1956 года, а также несколько экземпляров ГАЗ 21 Волга, выпущенных в период с 1953 по 1960 годы. Всего в Новосибирске на данный момент предлагается к покупке 13 автомобилей старше 65 лет.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с выставки техники из СССР.

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Александр Борисов
журналист

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