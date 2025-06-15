В Новосибирске открыли новый термальный комплекс «Хвоя»

Торжественное открытие термального комплекса «Хвоя», расположившегося в лесной местности у Бердского залива, посетил губернатор Андрей Травников.

Глава региона акцентировал внимание на значимости развития современной инфраструктуры для приема гостей в области.

«С каждым годом растет число внутренних туристов, и важно поддерживать этот интерес к нашей области качественной инфраструктурой. Команда «Хвои» успешно и своевременно решает эту задачу, предоставляя посетителям современные условия для релаксации и оздоровления, а также уникальную возможность наслаждаться купанием в открытом бассейне в условиях сибирской тайги при температуре до -40 градусов. Поздравляю с этим достижением, желаю дальнейшего роста и положительных отзывов от множества посетителей», — подчеркнул глава региона.

Игорь Ким, акционер АО «Хвоя», выразил благодарность губернатору и правительству Новосибирской области за поддержку в реализации проекта.

Новый комплекс, рассчитанный на 500 посетителей, включает в себя водную зону с термальным и детским бассейнами, искусственным течением и развлечениями, комплекс саун, СПА-центр, детскую игровую комнату и зону питания. Общая площадь акватермального комплекса превышает 7650 квадратных метров, в том числе площадь зоны питания составляет 660 квадратных метров, СПА-зоны – 300 квадратных метров, саун – 300 квадратных метров, а водной зоны – 1350 квадратных метров.

Напомним, ещё один крупнейший термальный комплекс расположен на правом берегу Новосибирска – «Термы Мира».