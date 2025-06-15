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Авто

В Новосибирске полиция поймала ночных любителей дрифта

Фото: АСТ-54

В Калининском районе города сотрудники дорожной полиции прекратили несанкционированные ночные заезды.

Гонщики облюбовали парковку у торгового комплекса на улице Мясниковой, где подобные инциденты фиксировались систематически в течение последнего года.

Согласно информации, предоставленной ГУ МВД по Новосибирской области, незаконное мероприятие было остановлено. Около сорока административных дел было возбуждено против участников за различные нарушения ПДД. Три транспортных средства были эвакуированы на специализированную стоянку.

Жалобы местных жителей на шум и опасное поведение гонщиков привлекли внимание полиции, что привело к принятию мер.

Ранее Сиб.фм сообщал о новых правилах ГИБДД в июне.

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Александр Борисов
журналист

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