В Новосибирске суд запретил освобождать участок с пескобазой

Новосибирский арбитражный суд ввел запрет на действия по освобождению участка с песчаным карьером, расположенного в Новосибирске.

Согласно решению суда, мэрии Новосибирска и ее подведомственным структурам запрещено осуществлять любые действия, направленные на освобождение земельного участка, находящегося на берегу реки Обь, в районе Чернышевского спуска. В частности, муниципалитету запрещено демонтировать ограждения и освещение участка, а также проводить строительные работы на его территории, сообщает РБК-Новосибирск.

Судебным решением также наложен запрет на любые регистрационные действия с правами на данный земельный участок со стороны Управления Росреестра по Новосибирской области, включая снятие с кадастрового учета, уточнение границ, а также любые действия, направленные на ликвидацию, раздел или преобразование участка.

Компания "Сибирский причал" 9 июня обратилась в арбитражный суд с иском к департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, оспаривая одностороннее расторжение договора аренды земельного участка, предназначенного для размещения нестационарного объекта. Истец также заявил ходатайство о применении обеспечительных мер.

В обоснование своих требований компания ссылалась на письмо мэрии Новосибирска от прошлого года, в котором указывалось, что договор аренды земли прекращает свое действие с 17 июня.

Согласно материалам дела, непринятие обеспечительных мер может сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска, поскольку департамент может совершить сделки по передаче участка в аренду или его купле-продаже, а также осуществить действия, направленные на перераспределение участка. Эксплуатация площадки для складирования материалов является основным видом деятельности компании, и прекращение аренды может привести к ее банкротству.

В июне 2024 года представители мэрии Новосибирска сообщили о планах расторгнуть 17 июня договоры аренды земли с тремя компаниями, занимающимися эксплуатацией песчаных карьеров на берегу Оби: "Стройсиб", "Причал" и "Сибирский причал".

Администрация города планирует создать на этой территории набережную, которая протянется от Димитровского моста до Заельцовского бора.

На территории будущей набережной расположено шесть участков с песчаными карьерами. Три из них арендует компания "Стройсиб", по одному принадлежат компаниям "Причал", "Сибирский причал" и муниципальному учреждению ДЭУ-1. Новое место для размещения пескобазы было предложено только муниципальному ДЭУ-1, которое планируется перенести в Первомайский район. Частным компаниям альтернативные площадки для переезда предложены не были.