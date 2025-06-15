В Новосибирске введен строгий запрет на разведение костров в связи с критической пожарной обстановкой

Согласно предупреждениям синоптиков, в городе сохраняется повышенная вероятность возникновения возгораний.

В ответ на это администрация Новосибирска опубликовала в своем Telegram-канале информацию о введении ограничительных мер и советов для населения.

В частности, под запрет попало любое использование открытого огня в пределах города, включая сжигание мусора и сухой травы, проведение сварочных работ, разведение костров на дачных и частных территориях, а также в зонах отдыха.

Нарушение правил противопожарной безопасности влечет за собой административные штрафы. В случаях, когда пожар приводит к серьезным последствиям, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Жителям города настоятельно рекомендуется не сжигать мусор, а утилизировать его, перед отъездом с дачных участков отключать электроприборы, установить детекторы задымления и оснастить свои дома средствами пожаротушения.