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общество

В Новосибирске введен строгий запрет на разведение костров в связи с критической пожарной обстановкой

Фото: Сиб.фм

Согласно предупреждениям синоптиков, в городе сохраняется повышенная вероятность возникновения возгораний.

В ответ на это администрация Новосибирска опубликовала в своем Telegram-канале информацию о введении ограничительных мер и советов для населения.

В частности, под запрет попало любое использование открытого огня в пределах города, включая сжигание мусора и сухой травы, проведение сварочных работ, разведение костров на дачных и частных территориях, а также в зонах отдыха.

Нарушение правил противопожарной безопасности влечет за собой административные штрафы. В случаях, когда пожар приводит к серьезным последствиям, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Жителям города настоятельно рекомендуется не сжигать мусор, а утилизировать его, перед отъездом с дачных участков отключать электроприборы, установить детекторы задымления и оснастить свои дома средствами пожаротушения.

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Александр Борисов
журналист

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