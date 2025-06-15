В Новосибирске выставили на продажу клюшку с автографами хоккеистов Сборной СССР

В Новосибирске выставлена на продажу уникальная хоккейная клюшка, представляющая собой настоящую реликвию советского хоккея. Это подлинная игровая клюшка ЦСКА, украшенная автографами легендарных игроков «золотого состава» команды.

Клюшка украшена подписями таких звезд, как Сергей Федоров (№18), Вячеслав Быков (№27), Вячеслав Фетисов (№2), Игорь Кравчук (№4), Михаил Васильев (№23), Алексей Касатонов (№7), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (№13), Игорь Стельнов (№21), Евгений Белошейкин (№20), Сергей Макаров (№24). Расписался на ней и легендарный тренер Виктор Тихонов.

Этот артефакт примечателен еще и тем, что связан с последним золотом сборной СССР. 1988 год ознаменовался триумфальным выступлением советской команды на зимней Олимпиаде в Калгари.

Стоимость клюшки продавец оценивает в 199 тысяч рублей. Она может стать не только ценным предметом для коллекционеров, но и символом эпохи великих побед советского хоккея. Она напоминает о мастерстве, самоотдаче и командном духе, которые позволили советским хоккеистам добиться выдающихся результатов на международной арене. Для любителя хоккея приобретение такой клюшки – это возможность прикоснуться к истории и сохранить память о легендарных спортсменах.