В Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП

Опубликованы кадры смертельного ДТП в Искитимском районе.

ЧП произошло 14 июня около полуночи в Искитимском районе. По данным областного ГИБДД, 20-летний парень без прав ехал на мотоцикле Vento по дороге 50К-13 со стороны посёлка Первомайский в направлении Бурмистрово. По предварительной информации, на 27 км автодороги столкнулся со встречным автомобилем Land Rover, под управлением мужчины 50 лет.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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