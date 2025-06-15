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проиcшествия

В Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Опубликованы кадры смертельного ДТП в Искитимском районе.

ЧП произошло 14 июня около полуночи в Искитимском районе. По данным областного ГИБДД, 20-летний парень без прав ехал на мотоцикле Vento по дороге 50К-13 со стороны посёлка Первомайский в направлении Бурмистрово. По предварительной информации, на 27 км автодороги столкнулся со встречным автомобилем Land Rover, под управлением мужчины 50 лет.

Фото В Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП 2

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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