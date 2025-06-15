В Новосибирской области девочка и мальчик 12 лет утонули в водоёме

Трагедия произошла в разных частях области. Девочка погибла при купании в Ленинском районе города, а мальчик в Бердске.

По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, 13 июня во время купания в водоёме в Ленинском районе Новосибирска утонула 12-летняя девочка. Уточняется, что она отдыхала там с родителями, глубоко заплыла и утонула. В этот же день произошла трагедия в Бердске, где в водоёме погиб 12-летний мальчик. Он находился на глубине без присмотра взрослых.

В ведомстве напомнили, что 12 июня в Искитиме во время купания утонул 5-летний мальчик. Он отдыхал в неорганизованном для купания месте с родителями.

В связи с участившимися трагедиями на воде, СК РФ по Новосибирской области выпустило памятку:

«Первым делом, подросткам следует воздерживаться от купания в местах, не предназначенных для этого, и адекватно оценивать свою физическую подготовку, планируя переплыть водный объект. Взрослые, в свою очередь, обязаны постоянно наблюдать за своим ребенком, особенно если он не умеет плавать, предоставлять ему необходимые средства спасения и регулярно напоминать правила безопасного поведения в воде. Важно объяснить детям, что прыжки в воду в несанкционированных местах недопустимы из-за риска удара головой о дно, камни или другие подводные препятствия, что может привести к потере сознания, травмам и летальному исходу. Чтобы предотвратить увечья и гибель, запрещено приближаться к движущимся лодкам, катерам и судам, а также выныривать на волнах, создаваемых водным транспортом, так как существует опасность попадания под винт», – напоминают в ведомстве.

Ранее стало известно, что за два дня в Новосибирской области утонуло семь человек.