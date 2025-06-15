В России подготовили законодательные поправки для перехода к усовершенствованной системе высшего образования

Что изменится в системе высшего образования?

Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Подготовлен проект соответствующих поправок в федеральный закон", – цитирует слова Фалькова агентство РИА "Новости".

Он подчеркнул, что предложенная концепция пользуется поддержкой у профессионалов, работодателей и в целом позитивно воспринимается общественностью. Модернизация российской системы высшего образования реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Экспериментальный проект стартовал в мае 2023 года, охватив шесть передовых российских вузов. В рамках этого проекта студенты получают как фундаментальное, так и углубленное высшее образование. Кроме того, аспирантура была выделена в отдельную ступень профессионального образования, ориентированную на подготовку научных и преподавательских кадров.

Ранее Минобрнауки разработало изменения в законодательство для осуществления перехода к новой модели высшего образования. Фальков отметил, что полный переход на обновленную систему образования в России ожидается не ранее 2026 года.