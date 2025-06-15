Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2025 года.

Российские военные освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике.

В ночь на текущие сутки российские войска нанесли групповой ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Как отмечает военное ведомство, данный объект обеспечивал горючим украинские подразделения на Донбассе. Целеуказание подтверждено, объект поражен.

Системы противовоздушной обороны за последние 24 часа перехватили 2 управляемые авиабомбы и 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Российские подразделения также нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

На тактическом уровне подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные позиции, а войска "Юга" улучшили свое положение. Группировки "Восток" и "Север" продолжают продвижение вглубь украинской обороны.

По данным российского оборонного ведомства, украинская сторона за сутки потеряла до 1300 человек личного состава на различных участках фронта.