Всплеск трагедий на праздниках: опубликовано число утонувших в водоёмах Новосибирска

В Новосибирской области в период с 12 по 13 июня произошли печальные происшествия на водных объектах, приведшие к гибели троих несовершеннолетних и четырех взрослых. Информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС. Акцент делается на том, что большинство инцидентов произошло в местах, не предназначенных для купания, так называемых «диких» пляжах.

Следует отметить, что в настоящее время в Новосибирской области функционируют 13 санкционированных пляжей. В Новосибирске открыта «Бугринская роща» на реке Обь и пять пляжей на Обском море: «Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг» (расположены рядом с парком «У моря Обского») и «Звезда» в Советском районе. Также для посещения доступны пляжи «Старый Бердск» и «Парк Кольцово» в одноименных городах. Безопасное купание обеспечивается только на лицензированных пляжах, где дно обследовано водолазами и организовано дежурство спасателей.

Среди трагических событий прошедших выходных, первым стал случай гибели 6-летнего мальчика на реке Бердь 12 июня. Спасателями Бердского поисково-спасательного отряда было обнаружено тело ребенка, оставленного без присмотра. 13 июня 13-летняя девочка утонула в котловане Юго-Западного жилмассива, ее тело было извлечено спасателями с глубины. В тот же день, 13 июня, утонул 13-летний подросток на реке Бердь в Искитиме.

Кроме детей, погибли и взрослые: мужчина в Искитимском районе и 19-летний молодой человек, предпринявший попытку переплыть реку Нижний Сузун. В окрестностях Академгородка произошло два трагических инцидента: 12 июня на озере в СНТ «Ключи-1» утонул 45-летний мужчина, а 13 июня в парке «Кольцово» спасателем из воды был извлечен 30-летний мужчина, которого не удалось спасти, несмотря на предпринятые реанимационные действия. Подчеркивается, что он осуществлял купание в запрещенной зоне, несмотря на наличие официального пляжа в парке.