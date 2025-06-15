Загадочные водопады и пристанище снежного человека: опубликован путеводитель по таинственным местам Новосибирской области

До недавнего времени, утверждение, что Новосибирская область не может предложить ничего интересного для искушенных путешественников, казалось вполне обоснованным. Однако, случайные открытия явили миру места, способные поразить воображение. Представляем вашему вниманию обзор самых живописных и запоминающихся локаций региона, идеально подходящих как для коротких поездок на выходные, так и для полноценного отпуска.

Горы, каскады воды, древние леса, ландшафты, напоминающие израильские пустыни, и озеро, окутанное преданиями – все это можно найти в Новосибирской области.

Легенды Каракана

Начнем с недалекого путешествия – всего чуть более ста километров от Новосибирска, в Караканский бор. Расположенный в Ордынском районе, на правом берегу Обского водохранилища, этот уникальный лес занимает площадь в 99 тысяч гектаров. На этой территории могли бы поместиться три карликовых европейских государства – Андорра, Лихтенштейн и Мальта. Возраст этих боров превышает 10 тысяч лет, они – свидетели времен, когда климат в наших краях был более мягким. Эти леса разительно отличаются от окружающих степных и лесостепных просторов. Каракан сохранил для нас первозданный облик древних лесов.

Из Ордынского района сюда можно добраться на пароме, потратив около 40 минут на дорогу до села Нижнекаменка, которое считается вратами в Караканский бор. Здесь предлагаются туристические маршруты, так что, при желании, можно заказать экскурсию, чтобы не пропустить самые интересные места. Впрочем, любой уголок этого реликтового леса очаровывает с первого взгляда. Горы, скальные выступы и ущелья придают бору величественный и сказочный вид, пробуждая воображение. Могучие сосны, переплетенные корни деревьев и кустарники создают таинственные образы. Обилие мхов и лишайников, многие из которых занесены в Красную книгу, существовали еще тысячи лет назад и сохранились до наших дней. Все это обладает невероятной притягательностью.

И вот мы в самом сердце Караканского бора, известном в народе как Лягушачье озеро. На самом деле, это искусственный водоем, созданный на реке Каменка. До революции здесь находилась водяная мельница, от которой сохранились остатки фундамента. Запруда была построена для обеспечения работы этой мельницы. Мельницы уже нет около ста лет, а запруда осталась.

Река же нашла себе новое русло, образовав небольшой водопад. Весной он превращается в бурный поток, затопляющий окрестности. Сейчас можно пройти по дну реки к «Тёртому камню» — удивительному природному образованию. Свое название он получил благодаря скале, поверхность которой словно отшлифована. В центре скалы находится таинственный замурованный проход, ведущий внутрь. Согласно легенде, на месте села Нижнекаменка когда-то располагалось богатое татарское поселение, которое часто подвергалось нападениям разбойников. Старейшины собрали с каждой семьи золото, которое по очереди охраняли.

Однажды охранять сокровище выпало молодой женщине по имени Дарина, у которой был маленький сын. Узнав о приближении разбойников, Дарина попыталась бежать в лес, чтобы спрятать золото. Но всадники заметили ее и бросились в погоню. Дарина с сыном бежали вдоль скал и реки, и в какой-то момент она велела сыну спрятаться. «Я их задержу», – сказала она. Дарина была убита. И на месте, где пролилась ее кровь, забил родник, названный в ее честь – Дарьин родник. Мальчик же бежал дальше. Когда всадники почти настигли его, он попросил помощи у духов леса, скала расступилась и укрыла его. На месте, где ребенок вошел в скалу, появилась арочная дверь. Местные жители верят, что в тихую лунную ночь можно увидеть мальчика, идущего по воде с горшком золота в руках.

Это всего лишь легенда. А вот зайца, лису, лося или косулю в бору действительно можно встретить.

Абрашинский карьер

Еще одна достопримечательность Ордынского района – Мраморное озеро, или Абрашинский карьер, расположенный в полутора километрах от деревни Абрашино. Это удивительное искусственное озеро с бирюзовой водой, которая в пасмурную погоду приобретает зеленоватый оттенок, но от этого не становится менее живописной, особенно в окружении скалистых берегов. В отличие от Караканского бора, Мраморное озеро появилось сравнительно недавно. Площадь карьера составляет 300 метров в длину и 130 в ширину. В советское время здесь добывали строительные материалы – песок, щебень и недорогие сорта мрамора. В 90-е годы карьер начал заполняться водой из подземных источников, и добычу пришлось прекратить. Так образовался союз природы и человеческого труда.

Сегодня на берегу озера располагается база отдыха с причалами, где можно покататься на лодке или катамаране.

С берега можно увидеть, как в озере плавает рыба. Однако рыбалка здесь запрещена, поскольку рыба выполняет важную функцию – поедает водоросли, которые начинают разрастаться в непроточном озере.

Магия водопадов

В равнинной Новосибирской области водопадов немного, и большинство из них – искусственные. Это не Ниагара, конечно, но насладиться живописным зрелищем и освежающей прохладой можно и здесь. Для этого отправимся на восток области, в Маслянинский район, где можно найти несколько водопадов, в том числе и природные.

По дороге в село Егорьевское находится один из самых живописных и мощных водопадов региона – Суенгинский водопад. Каскады воды окружены березами, соснами и сочной зеленью, спускающимися по склонам берегов к самой воде. В 30-х годах прошлого века, в период строительства малых ГЭС, станция была построена и на реке Суенга, название которой в переводе с тюркского означает «таежная река». Русло реки было немного изменено, что привело к появлению порогов, достигающих полутора метров. В 70-х годах необходимость в ГЭС отпала, и теперь о ней напоминают лишь дамба и мост через реку.

Бурлящий поток воды дарит незабываемые впечатления и является отличным фоном для фотосессий. Сложно поверить, что все это находится в Новосибирской области. Течение в районе моста более спокойное, что позволяет походить по порогу и сфотографироваться на фоне пейзажей, напоминающих Алтай. Хотя пороги этого водопада имеют максимальную категорию сложности для туристов-рафтингистов.

Среди зелени, как наверху, где шум водопада не так силен, так и у самой воды, есть места, где можно поставить палатку, чтобы насладиться тишиной, пением птиц, рыбалкой и купанием.

Еще один водопад – Талицкий – находится рядом с деревней Никоново. Это редкий для нашей области пример естественного водопада. Расположенный в лесу, никоновский водопад с шумом обрушивает свои воды с 10-метровой скалы в небольшое озеро.

И, наконец, еще один водопад, вызывающий бурю эмоций и желание сделать яркие фотографии, – Прямской, расположенный на выходе реки Прямая из озера возле села Прямское.

С серо-бурых скал, украшенных скромными желтыми и сиреневыми цветами, открывается захватывающий вид на гладь озера и бескрайний простор. Большие валуны разделяют русло водопада надвое, а под одним из водных каскадов есть уступ, откуда можно наблюдать за водопадом изнутри, стоя за потоком воды, словно за экраном.

Еще один водопад – Карпысакский, также искусственный, находится в Тогучинском районе по направлению к поселку Горный, в 59 километрах от Новосибирска. Дорога проходит по трассе на Ленинск-Кузнецкий, но село расположено в стороне от трассы, в 1 километре, а водопад – примерно в 5 километрах.

Водопад образовался в 70-х годах прошлого века на краю запруды, где местные жители разводили карпов. Поток воды разрушил старую плотину в месте слияния рек Буготак и Карпысак, прорвавшись наружу.

Но разве это имеет значение, когда захватывает дух от вида на зеленые заросли на противоположном берегу водоема, сверкающую рябь воды и хрустальные брызги водопада? А еще завораживает удивительный эффект: у самой чаши водопада вдруг ощущается соленый морской воздух, словно переносящий в южные края! И все это в полусотне километров от Новосибирска.

Территория у водопада благоустроена, и в летний сезон здесь всегда многолюдно. Парковки, беседки, прокат катамаранов и лодок, разумеется, платные. Если вы не планируете отдыхать на базе отдыха и не хотите платить за парковку, можно оставить машину ближе к поселковой дороге и дойти до водопада пешком.

Фантастические горизонты

Поклонники отдыха на Алтае наверняка скептически отнесутся к предложению прогуляться по новосибирскому участку Салаирского кряжа. И совершенно напрасно. Да, это не Алтай, нам досталась лишь небольшая часть этой живописной возвышенности. Но она определенно заслуживает того, чтобы хоть раз ее посетить.

Предгорье Салаирского кряжа находится в Тогучинском районе на границе с Маслянинским районом. Бескрайний простор, уходящий в небо горизонт, и ощущение полета над этим неописуемым зелено-голубым пространством. Это чувство сложно передать словами.

Березовские скалы: переосмысление

Вновь оказываемся в Маслянинском районе. Со скалистых пиков открывается захватывающий вид на извилистую Бердь, убегающую вдаль, и на пологий противоположный берег, словно приглашающий разбить лагерь у воды или на живописной поляне, укрытой шелестящими березами. Вокруг, куда ни глянь – крутые склоны, покрытые стойкой и привлекательной растительностью, с трудными спусками. Можно бесконечно любоваться этими пейзажами, наслаждаясь безмолвным величием природы.

Березовские скалы – любимое место не только для обычных туристов. Здесь проложено несколько вертикальных маршрутов разной сложности, где проводятся областные соревнования по альпинизму и тренировки новосибирских спасателей по горной подготовке. Если вы жаждете адреналина и ярких фотографий, то это место идеально подойдет для вас.

Обская песчаная степь: новый взгляд

Этот уникальный природный уголок расположен недалеко от поселка Лесниковское в Сузунском районе. Он не имеет аналогов в Новосибирской области и совсем не соответствует привычным представлениям о степях как о бескрайних равнинах. Здесь это песчаный склон, густо поросший кустарниками и деревьями. Некоторые растения, такие как песчаный ковыль, занесенный в Красную книгу, встречаются только здесь. Воздух здесь особенный – он пробуждает воспоминания о детстве и дарит невероятное умиротворение.

Расстояние от рабочего поселка Сузун до границы с природным памятником «Обская песчаная степь» составляет 27 км на автомобиле, а от Новосибирска – 220 км.

Озеро Чаны: иное описание

Чаны – одно из крупнейших озер в мире, самое большое в Западной Сибири и второе по величине после Байкала во всей Сибири. Оно не отличается большой глубиной: средняя глубина составляет 2 метра, а максимальная – 7 метров. Озеро образовалось еще в конце ледникового периода – 10 – 13 тысяч лет назад, и имеет сложную форму. На озере насчитывается более 70 островов и более 50 полуостровов. Во время миграции и гнездования здесь можно увидеть до 300 видов птиц, а за сезон их количество достигает полутора миллионов. В Чанах обитает 16 видов рыб, включая окуня, судака, щуку и сазана. Чаны настолько велики, что занимают территорию 5 районов области: Чановского, Барабинского, Здвинского, Купинского и Чистоозерного. От озера исходит свежесть и прохлада. Оно обладает какой-то неведомой силой, притягивающей к себе. Озеро завораживает в любое время суток и в любую погоду. Стоя по щиколотку в воде, подставив лицо свежести, рождающейся где-то за бесконечным горизонтом, невольно ощущаешь себя частью этой стихии. А прогулка на лодке или катере подарит фейерверк ярких впечатлений и незабываемых эмоций.

На озере можно отдохнуть как в палатках, так и на базе отдыха, одна из которых расположена, например, в Барабинском районе.

Сибирская "Иудейская пустыня"

Где же находится эта пустыня? В Купинском районе, у озера Горькое. Соль выступает прямо на поверхности земли, и белые кристаллы можно растереть в руках. Этот пейзаж заставляет усомниться, что мы находимся в Новосибирской области. Некоторые сравнивают его с побережьем Мертвого моря. Строго говоря, это сравнение не совсем корректно. Но что-то в этом пейзаже определенно есть.

В начале пути к озеру кажется, что оно совсем рядом, но, идя по сухой и соленой бесконечности, начинаешь сомневаться: не мираж ли это, и как такое возможно в Сибири? Но нет, это не мираж. Светлая почва под ногами превращается в серую грязь, запах усиливается по мере приближения к воде. В этой целебной жиже увязаешь все сильнее, уже по щиколотку. И если остановиться хотя бы на полминуты, ногу приходится выдергивать из грязи с усилием, словно тебя засасывает, как в зыбучие пески. Немного жутковато, но ощущения непередаваемо яркие!

Соленые озера

Новосибирской области повезло – у нас много соленых озер, за целебными свойствами которых многие едут к Мертвому морю. И по своим лечебным свойствам они ничуть не уступают знаменитой достопримечательности. Лучше начать с тех, которые уже обжиты туристами и местными жителями.

Некоторые соленые озера могут отпугнуть новичков: чтобы добраться до воды, иногда приходится долго идти, утопая по щиколотку в серой, хотя и целебной, грязи. А вокруг озера может стоять стойкий специфический запах, отбивающий всякую охоту купаться.

Озеро Соленое в Чистоозерном районе – для тех, кто хочет просто насладиться спа-процедурой, без экстрима. Здесь удобный берег, заросший травой и деревьями, удобный спуск к воде – тропа, протоптанная отдыхающими, и поверхность у воды тоже достаточно комфортная – не тонешь в грязи, и нет неприятного запаха.

Правда, в хорошую погоду здесь трудно найти уединение даже в будние дни – место довольно популярное.

Удивительно, но озеро сравнительно мелкое: чтобы погрузиться хотя бы по колено, нужно пройти десяток метров. Но зато какое наслаждение – довериться водной стихии и просто лечь на воду, чувствуя ее поддерживающую прохладу!

Или просто смотреть на противоположный берег, утопающий в зелени и лучах заходящего солнца, напоминающий пейзажи Левитана.

Несмотря на целебный эффект, не рекомендуется находиться в воде слишком долго, а после купания советуют смыть с себя соленую воду.

В Чистоозерном районе более сотни пресных озер. Именно они, с их зеркальной гладью, так привлекают путешественников. Чайки, кружащие над водой, водоплавающие, выныривающие из зарослей камыша – вот она, дикая природа, живущая своей, нетронутой цивилизацией жизнью! Отдыхай и наслаждайся, уставший от суеты горожанин!

Где обитает йети

Суровая красота дикой природы самого северного, окруженного болотами, Кыштовского района поражает воображение. На берегу живописного озера Карбалык, вдыхая свежий воздух простора и умиротворения, которое дарит спокойное синее озеро с лодкой, скользящей по его глади, рыбацкими пирсами у берега, березовой рощей на противоположном берегу и зеленым ковром разнотравья, понимаешь, что это и есть настоящее. Это мир, в который хочется вернуться.

Кстати, жители Кыштовского района до сих пор рассказывают о том, что на их территории видели йети, или снежного человека.

Напоследок – две подсказки для любителей экстремального отдыха и острых ощущений. В нашей области есть знаменитые места, но попасть туда можно только с опытным проводником. Впрочем, уже существуют туристические маршруты.