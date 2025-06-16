Аферисты атакуют студентов НГУ: мошенники требуют предоплату за общежитие

Новосибирский государственный университет предупредил студентов и их родителей о мошеннических схемах, связанных с бронированием мест в общежитиях. Как сообщает пресс-служба НГУ, мошенники рассылают сообщения от имени якобы сотрудников университета, предлагая оплатить несуществующие места в студенческих резиденциях.

По информации администрации вуза, аферисты действуют через мессенджеры, требуя предоплату за якобы "бронирование" комнат, включая несуществующие семейные блоки или места "по знакомству". При этом все финансовые операции предлагается проводить без оформления официальных документов.

В университете подчеркивают, что официальное заселение происходит исключительно через Управление студенческими общежитиями НГУ. Начальник управления Сергей Гусев заявил, что все иногородние студенты и семейные пары обеспечиваются жильем в соответствии со стандартной процедурой, подчеркнув, что сотрудники никогда не требуют предоплату и не ведут переговоры через интернет-мессенджеры. Заселение оформляется официальным договором, на основании которого и производится оплата.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под школьных психологов, чтобы похитить деньги родителей.