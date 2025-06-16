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общество

Автобус №43 в Новосибирске временно изменит маршрут из-за ремонта

Фото: Сиб.фм

С 16 июня по 15 сентября 2025 года в Новосибирске изменится маршрут автобуса №43.

Причина — реконструкция канализационного коллектора на улице Оловозаводской, на участке от улицы Сержанта Коротаева до Обогатительной. Работы проводит МУП «Горводоканал».

Уточняется, что на время ремонта автобус №43 будет следовать в объезд: Сержанта Коротаева — Оловозаводская — Тюменская — Аникина, затем по обычному маршруту. Автобус №9 продолжит движение без изменений.

Это будет первый этап реконструкции, второй этап намечен на период с 16 сентября по 30 ноября.

Напомним, что в Новосибирске суд запретил мэрии освобождать участок с пескобазой

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Валерия Митрохина
Журналист

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