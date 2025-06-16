Банк России успокоил новосибирцев: старые купюры по 5000 рублей пока не отменят

В отделении Банка России по Новосибирской области опровергли слухи о том, что старые пятитысячные купюры образца 1997 года утратили силу с 1 июня 2025 года. Эти банкноты по-прежнему остаются законным средством платежа на всей территории страны.

Как пояснили в Центробанке, старые купюры будут постепенно выводиться из обращения не ранее 2035 года — и только по мере их естественного износа.

Напомним, что обновлённая пятитысячная банкнота была представлена в октябре 2023 года. Её главное отличие — усиленная защита, включающая QR-код, усовершенствованные водяные знаки и более чёткие цветовые переходы, что упрощает проверку подлинности.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под школьных психологов, чтобы похитить деньги родителей.