Бывший глава антикоррупционного управления МВД Новосибирска просится на СВО, чтобы избежать суда за взятки

Экс-полицейского обвиняют в получении десятков миллионов за «крышу» контрафакта — теперь он хочет отправиться на фронт, но суд не пускает.

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимир Вялков пытается через суд добиться разрешения на участие в СВО. 16 июня гарнизонный военный суд оставил его очередное заявление без рассмотрения.

Ранее Вялков, находившийся под домашним арестом, уже заключал контракт с Минобороны, рассчитывая уехать в зону боевых действий. Суд даже дал разрешение, якобы для «дачи показаний» на других фигурантов дела. Однако перед отъездом его вновь отправили в СИЗО — на фоне возбуждения третьего уголовного дела.

Вялкова обвиняют в получении свыше 70 миллионов рублей взяток за покровительство производителям и торговцам контрафактным алкоголем. В 2023 году он был уволен со службы «в связи с утратой доверия», а в апреле 2024-го задержан при поддержке ФСБ. В рамках расследования арестовано имущество на сумму более 100 миллионов рублей.

Кроме того, в деле фигурирует гражданская жена Вялкова: её обвиняют в посредничестве во взяточничестве и соучастии в фиктивном трудоустройстве, за которое экс-полицейский якобы получал дополнительное «вознаграждение».

После отказа Октябрьского районного суда и апелляции Вялков обратился в гарнизонный военный суд с жалобой на «бездействие» военкомата и других ведомств, не допустивших его к службе. Но и там дело не получило хода. Сейчас бывший глава антикоррупционного управления снова находится под арестом и ждёт продолжения судебного процесса по нескольким эпизодам коррупции.