«Чтобы добраться без пересадок»: губернатор поручил улучшить транспорт к зоопарку в Новосибирске

Добраться до зоопарка станет проще — власти пообещали запустить прямые маршруты и решить проблему пересадок.

Добраться до зоопарка станет проще — власти пообещали запустить прямые маршруты и решить проблему пересадок.

Губернатор Андрей Травников поручил мэрии и региональному минтрансу разработать меры по улучшению транспортной доступности одного из самых посещаемых туристических объектов города — новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Вопрос прозвучал на заседании Совета по туризму, где обсуждали основные логистические трудности, мешающие жителям и туристам легко добираться до объекта.

Сейчас зоопарк принимает более миллиона человек в год, особенно активно — в весенне-летний сезон. Однако добраться до него напрямую можно лишь из ограниченного числа районов. Большинству приходится делать пересадки — с метро на автобус или маршрутку. Это вызывает недовольство, особенно среди семей с детьми и пожилых людей.

Андрей Травников подчеркнул, что зоопарк должен стать легко доступным с точки зрения транспорта. В числе возможных решений — запуск новых маршрутов, связывающих зоопарк с крупными вокзалами, транспортными узлами и районами с плотной застройкой. Предложено также проработать возможность удобной пересадки без длительных ожиданий.

Новосибирский зоопарк считается одним из крупнейших в стране и находится в Заельцовском районе. Добраться до него без личного транспорта непросто: ближайшая станция метро — «Заельцовская», но далее требуется пересадка. Власти не впервые поднимают вопрос транспортной связанности объекта, однако сейчас обсуждение вошло в стадию конкретных поручений губернатора.