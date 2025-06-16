Демобилизация бойцов СВО в 2025 году. Озвучены новые правила

После заявления президента РФ Владимира Путина о рассмотрении Минобороны вопроса о ротации военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, усилились дискуссии и возникли предположения о возможной демобилизации граждан, призванных в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

Юрист Алексей Шмуль в интервью Сиб.фм разъяснил порядок осуществления демобилизации.

"В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 647 от 21 сентября 2022 года, во время частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно только при наличии конкретных оснований, указанных в этом указе: достижение предельного возраста пребывания на службе; состояние здоровья – если мобилизованный признан негодным к службе, за исключением военнослужащих, желающих продолжить службу на подходящих должностях; решение суда – в случае вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего лишение свободы. Следовательно, для большинства мобилизованных возможность увольнения возникает только после издания соответствующего президентского указа об окончании частичной мобилизации", – пояснил эксперт.

В настоящее время информация о сроках выхода подобного указа отсутствует. Даже фактическое завершение специальной военной операции само по себе не является достаточным основанием для демобилизации, поскольку окончание СВО автоматически не означает прекращение частичной мобилизации, подчеркнул специалист.