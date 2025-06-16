Детей с онкологией в Облбольнице поддержали артисты и участники СВО

Ежегодный июньский праздник для ребятишек состоялся благодаря помощи и поддержке депутата Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александра Аксёненко. Его вновь организовала Новосибирская областная общественная организация «Самое Светлое Самое Родное».

Навестить ребят в рамках проекта «Герои для героев» вместе с артистами пришли и несколько участников специальной военной операции во главе с Русланом Колником – действующим офицером и депутатом Новосибирского района.

«Сегодня мы приехали с моими товарищами, ветеранами СВО, для того чтобы посмотреть, как лечатся дети, немножечко поднять им настроение. Приехали не с пустыми руками, естественно с подарками», – отметил он.

Вначале собравшиеся в игровой комнате дети и их родители вместе с гостями поучаствовали в мастер-классе по изготовлению кошачьих лапок и других игрушек из фетра.

Затем вместе с Волшебницей и Дружком Барбоскиным провели зарядку и несколько танцевальных конкурсов, на скорость собрали паззлы, и угадали по картинкам два десятка популярных мультфильмов. Гвоздём программы стало выступление клоуна-фокусника и его помощницы обезьянки-акробатки.

«Мы не в первый раз приходим в отделение детской онкогематологии поздравлять детей и проводить для них праздники. Помог нам организовать это мероприятие амбассадор нашего проекта «Больничные стены не пугают» Александр Сергеевич Аксёненко. Мы очень ему благодарны за помощь в организации», – коснулась истории проекта президент НООО «СССР» Юлия Силантьева.

«На самом деле очень ценно видеть детские улыбки в такой сложный для них момент. Нам очень важно, чтобы в этот период их жизни детство не останавливалось. Чтобы у них была возможность получать эмоции, радость. Видеть счастье на лицах детей – это самое важное в жизни!», – добавила она.

В финале праздника Руслан Колник и другие ветераны СВО передали каждому ребёнку памятный подарок.