«Доктор с кулаками»: в Новосибирске врач напал на подростка из-за бутылки — у школьника ссадины и травма челюсти

Конфликт вспыхнул прямо во дворе — мужчина схватил ребёнка за лицо и нецензурно обругал. Полиция проводит проверку.

В Новосибирске 12 июня произошёл конфликт, который может закончиться уголовным делом. Во дворе дома на улице Сибревкома мужчина, предположительно сотрудник одного из медучреждений, набросился на подростка после того, как тот перекинул через ограждение баскетбольной площадки пустую бутылку. Та упала рядом с автомобилем, за рулём которого находился мужчина.

Разъярённый водитель выскочил из машины, схватил мальчика за лицо, начал оскорблять и, по словам родителей школьника, поцарапал ребёнку щёку и повредил челюсть. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он обратился в травмпункт.

Местные жители утверждают, что это не первый случай агрессии со стороны мужчины. Его неоднократно замечали во дворе в состоянии алкогольного опьянения — он якобы громко ругался матом и даже пинал припаркованные автомобили. По их словам, охрана уже вызывала полицию, но до последнего инцидента дело не доходило до официального разбирательства.

Личность нападавшего уже установлена. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отдел полиции поступило заявление от законного представителя подростка. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.