«Если войну начнут»: российские власти ответили на вопрос о возможной мобилизации

В связи с обострением международной обстановки в российском обществе периодически возникают дискуссии о возможности проведения очередной мобилизационной кампании.

12 июня сетевое издание RTVI представило аналитический материал, посвященный этому вопросу, в котором были собраны разнообразные точки зрения и комментарии экспертов.

В частности, RTVI процитировало недавнее высказывание члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, ответившего на вопрос о мобилизации следующим образом:

«Я уверен, что никакой мобилизации не планируется. <...> Мобилизация здесь совершенно ни при чем. Мобилизационные мероприятия объявляются в момент начала военных действий. Если развяжут войну, и станет очевидно, что предпринятых в мирное время усилий недостаточно, безусловно, будет проведена мобилизация, частичная или всеобщая, чтобы дать адекватный отпор агрессии. Но в настоящее время никакой потребности в такой мобилизации нет».

Виктор Соболев считает, что для укрепления обороноспособности страны необходимо расширять сеть военно-учебных заведений и заниматься подготовкой профессиональных офицерских кадров.