«Голый и с ножом»: в дачном СНТ под Новосибирском задержали агрессивного эксгибициониста

В День России мужчина разгуливал по садовому обществу нагишом, а потом с ножом пошёл на охрану.

12 июня, пока одни жарили шашлыки и развешивали флаги, в СНТ «Ивушка-2» под Новосибирском случился трэш. Дачники заметили голого мужчину, который спокойно расхаживал по улицам садоводства и «демонстрировал себя» всем подряд — включая детей. Вызвали охрану.

На место прибыл экипаж ГБР-85 ЧОП «Гвардия». На ул. Центральной их встретила встревоженная женщина, указав на нарушителя. Тот уже успел укрыться в домике, но при виде сотрудников вышел к ним... снова без одежды и заявил, что «в этом нет ничего постыдного».

Казалось бы, конфликт исчерпан — мужчина пообещал одеться. Но вместо одежды он вышел с ножом и попытался напасть на охранников. До поножовщины дело не дошло: эксгибициониста скрутили, никто не пострадал. По предварительным данным, задержанный был под действием психотропных веществ.

Ранее жалобы на подобное поведение поступали от жителей Советского района. В полиции решают вопрос о возбуждении дела.