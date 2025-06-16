Губернатор Андрей Травников потребовал сократить сроки разрытий на теплосетях и организовать систему контроля за восстановлением благоустройства

Андрей Травников подчеркнул: те мероприятия, которые были выработаны в прошлом году, полностью оправдали себя – дополнительная диагностика, более точная замена участков тепловых сетей, введение схемы резервирования путём замены запорной арматуры. «Это привело к побочным эффектам – много мелких аварий в начале отопительного сезона из-за того, что гидроиспытания впервые проводились с максимальным давлением, но последующий сезон мы проходили без больших порывов. Тактику не меняем, но при этом не расслабляемся, потому что изношенных сетей остаётся ещё достаточно много, работа предстоит большая. Будем строго отслеживать сроки работ, особенно тех, что связаны с раскопами».

Глава региона поручил СГК соблюдать сроки проведения работ на объектах, не допуская надолго оставленных разрытий, а мэрии Новосибирска – ужесточить контроль за этим: «Будем помогать нашим партнёрам более жёстким контролем. Нет сил на устранение дефекта – не раскапывай. А если раскопал, значит, в установленный срок во временном варианте восстанови».

Прозвучали доклады и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова «Итоги отопительного периода 2024-2025 гг, задачи на межотопительный период» и генерального директора АО «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева «Прохождение отопительного периода 2024-2025 гг. объектами АО «СГК-Новосибирск», ремонтная кампания 2025 г.».

Отопительный период в Новосибирской области завершился 15 мая.

ТЭЦ и котельные Новосибирской области отработали надёжно благодаря проведённой подготовке и созданию необходимых запасов топлива и его своевременным поставкам.

Организации электроэнергетики прошли отопительный сезон также в штатном режиме, значимых технологических нарушений, массовых отключений не допущено.

Негативные события в течение отопительного периода фиксировались только на тепловых сетях.

Всего в регионе в текущем отопительном периоде было зафиксировано 153 события на тепловых сетях, из них 51 аварийное и 102 инцидента, которые были устранены оперативно.

На сегодня большинство муниципальных образований гидравлические испытания завершили и приступают к ремонтно-восстановительным работам.

В целом, в Новосибирской области к отопительному периоду планируется подготовить: 15 тысяч 365 жилых домов; 5 ТЭЦ; 1108 котельных; 3902 километра тепловых сетей; 10 тысяч 789 километров водопроводных сетей; 2407 километров сетей водоотведения. Необходимо заменить и капитально отремонтировать: 141 котёл, 117 километров тепловых сетей, 145 километров водопроводных сетей.

Для создания нормативного запаса топлива, погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы муниципальным образованиям предусмотрена областная субсидия в размере 2 млрд 50 млн рублей. На сегодня уже перечислен 1 млрд 161 млн рублей. Из областного бюджета также доведены лимиты на финансирование ремонтно-восстановительных работ в размере 523 млн рублей.

Для стабильного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов определены следующие задачи: обеспечить нормативный запас угля к началу отопительного периода в размере 122 тысячи тонн; обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе резерва угля; создать системы резервирования на объектах социально-культурной сферы, имеющих на балансе котельные со стационарными источниками резервного электроснабжения; снизить размер кредиторской задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы; до 20 ноября 2025 года получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период.