Из Ирана в Новосибирск экстренно эвакуировали дирижёра Арсения Ткаченко

В связи с эскалацией напряженности в Иране, из страны был экстренно вывезен новосибирский дирижер.

На фоне обострившейся ситуации, российские дипломаты предприняли шаги по организации эвакуации российских граждан из Ирана.

В связи с осложнением обстановки в Исламской Республике, представители российского посольства осуществили срочную эвакуацию соотечественников. В числе эвакуированных из Исфахана, где проходило мероприятие "Неделя русской культуры", оказался Арсений Ткаченко, руководитель Новосибирского камерного оркестра, а также музыканты из Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Согласно информации, предоставленной Министерством культуры, артисты благополучно прибыли в Тегеран и были размещены в охраняемом отеле под присмотром сотрудников посольства. В настоящее время их безопасность находится под контролем, и угрозы для жизни и здоровья отсутствуют. В Иране, под защитой российской дипломатической миссии, остаётся около полусотни деятелей культуры.

Ранее, посредством специального авиарейса, были эвакуированы члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", включая продюсера Фёдора Бондарчука и актера Никиту Кологривого. Группа направилась в Азербайджан, где им была оказана необходимая консульская помощь. Помимо граждан России, из страны были также эвакуированы иностранные участники проекта.