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общество

Из Новосибирска отправили первую посылку с пчёлами

Фото: freepik

Первую посылку с пчелами отправили из столицы Сибири.

Почта России впервые отправила из Новосибирска необычную посылку — трёх пчелиных маток с рабочими пчёлами в Северобайкальск. Насекомых перевозят по особым правилам: в дышащих контейнерах с сахарно-медовой подкормкой.

Как уточнили в пресс-службе, при транспортировке учитываются температура и освещение — посылку с пчёлами не допускают к перегреву и прямым солнечным лучам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что планы по развитию Новосибирского зоопарка представили мэр и губернатор

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Валерия Митрохина
Журналист

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