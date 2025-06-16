Из Новосибирска отправили первую посылку с пчёлами

Первую посылку с пчелами отправили из столицы Сибири.

Почта России впервые отправила из Новосибирска необычную посылку — трёх пчелиных маток с рабочими пчёлами в Северобайкальск. Насекомых перевозят по особым правилам: в дышащих контейнерах с сахарно-медовой подкормкой.

Как уточнили в пресс-службе, при транспортировке учитываются температура и освещение — посылку с пчёлами не допускают к перегреву и прямым солнечным лучам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что планы по развитию Новосибирского зоопарка представили мэр и губернатор